CASTEL CASTAGNA / L'UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA PROGETTA IL NUOVO MUNICIPIO



Il Comune di Castel Castagna da alcuni mesi ha avviato una interlocuzione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di Roma con lo scopo di avviare una collaborazione che riguarderà l’effettuazione di ricerche e studi finalizzati alle verifiche di fattibilità complessiva dei plessi comunali; ricerca e sperimentazione di interventi innovativi per la realizzazione degli immobili comunali e degli spazi pubblici limitrofi; ricerca e sperimentazione nell’ambito della Pianificazione Urbanistica di Castel Castagna, comune delle Aree Interne e del Cratere Sismico del Centro Italia. Nello specifico, con l’Ordinanza n. 129 del 13 Dicembre 2022 del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016, sono stati stanziati nei confronti del comune di Castel Castagna € 1.470.000,00 per l’intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio “ex scuola elementare” di proprietà comunale sito in Largo Sant'Andrea, da destinare a nuovo Municipio di Castel Castagna. Con delibera di giunta l’ente ha affidato al Dipartimento di Architettura dell’Universita La Sapienza, l’attività di ricerca finalizzata alla individuazione e allo sviluppo progettuale di strategie e ridefinizione degli spazi da adibire al Nuovo Plesso Comunale in supporto e collaborazione con l’ufficio sisma comunale nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. La Sindaca:” La demolizione e ricostruzione dell’edificio ex scuola elementare da adibire a sede del municipio permetterà di avere una struttura nuova, antisismica, ma soprattutto strategica. Per tali ragioni ho ritenuto di coinvolgere lo storico dipartimento di Architettura della Sapienza affinché con il suo studio di fattibilità tecnica ed economica individui tutte le innovazioni e le potenzialità che la struttura dovrà avere, integrandola perfettamente nel contesto socio urbanistico del luogo. Trattandosi di un’opera pubblica di notevole importanza non volevo trascurare alcun aspetto, ma potenziare al massimo la risorsa destinata al nostro territorio dando, con il coinvolgimento di una tra le più prestigiose facoltà di Architettura in Italia, un valore aggiunto all’opera destinata a rimanere, per decenni, presidio strategico del nostro territorio.