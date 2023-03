DOMANI I FUNERALI DEL DIPENDENTE DEL COMUNE TROVATO MORTO DALLA MADRE

Si svolgeranno domani pomeriggio, alle 15, in Duomo a Teramo i funerali di Emiliano Melchiorre, il dipendente comunale trovato senza vita stamane. Emliano Melchiorre aveva soli 43 anni. A trovarlo senza vita in casa è stata la madre che ha chiesto subito aiuto ma l'intervento dei sanitari del 118 è stato inutile. Il 43enne non c'era più, molto probabilmente stroncato da un arresto cardiocircolatorio nel sonno. Nessun esame autoptico, come già chiarito stamane. Sono stati già fissati i funerali e domani tutta l'Amministrazione comunale, gli storici colleghi dell'Anagrafe e quelli dello sportello Erp, con cui Emiliano era passato a lavorare da circa un anno e mezzo, si stringeranno al dolore dei familiare del dipendente. Melchiorre da tutti viene ricordato come un dipendente comunale davvero esemplare, educatissimo, sempre disponibile, molto serio e meticoloso sul lavoro. La notizia dell'improvvisa scomparsa ha lasciato tutti sgomenti. A celebrare le esequie sarà don Adamo Varanesi.