STUDENTE PRECIPITA DA UNA MANSARDA AL TERZO PIANO: E' GRAVISSIMO

Lotta tra la vita e la morte lo studente universitario poco più che ventenne precipitato dalla mansarda al terzo piano di un condominio in via Stoppa a Teramo, in zona Castello. Il ragazzo ha riportato un serissimo politrauma al cranio. Le condizioni sono preoccupanti. Stando a quanto si è appreso finora, il giovane di origini straniere, con ogni probabilità uno studente Erasmus, è precipitato facendo un volo di oltre 10 metri e rovinando a terra in maniera tremenda. Il 118 lo ha soccorso e trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Mazzini con un codice 3 di rientro. Da capire ora cosa sia successo: se lo studente abbia tentato di compiere un gesto estremo lanciandosi dalla finestra al terzo piano, se sia stato spinto da qualcuno, se si sia trattato di un incidente o altro. Sul posto sono interventi gli agenti della Polizia di Stato insieme alla Squadra Mobile

---NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO---