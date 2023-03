SCUOLABUS, AUTISTI NON PAGATI, E INTANTO IN CITTÀ GIRANO I PULLMINI DI… VENEZIA

Nuova protesta degli autisti scuolabus, che sono senza stipendio. Una protesta che tocca sì la ditta, ma anche il Comune, in virtù del fatto che l’Amministrazione si sarebbe potuta sostituire alla ditta e pagare i dipendenti, proprio coi soldi destinati alla ditta. Ma non è successo. Perché? Eppure, sarebbe stato facile. Ma non è successo. E non solo. Tra gli impegni del concessionario, c’era anche quello

di portare a Teramo mezzi nuovi a metano, e in effetti alcuni mezzi nuovi si vedono… ma col logo del Comune di Venezia. Che, a parte i canali e le gondole, non sembra molto simile a Teramo. A parte l’acqua, quella sì, il governo di questa città ne fa da tutte le parti …