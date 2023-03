L'ABRUZZO DICE ADDIO ALL'ULTIMO PARTIGIANO DELLA BRIGATA MAIELLA, E' MORTO GILBERTO MALVESTUTO A 102 ANNI

L'Abruzzo perde il suo ultimo ufficiale della Brigata Maiella. Gilberto Malvestuto avrebbe compiuto 102 anni il prossimo 17 aprile. "A nome della giunta regionale dell’Abruzzo esprimo il cordoglio e la partecipazione per la scomparsa di Gilberto Malvestuto. Uomo coraggioso e combattente esemplare, ultimo ufficiale vivente di quella Brigata Maiella che ha scritto pagine di storia sul luminoso sentiero della libertà": così lo ha ricordato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Ma è una commozione generale che attravera la Penisola quella che ha accolto la notizia della scomparsa di una delle figure storiche di riferimento dell’antifascismo e della Resistenza per l'Abruzzo e non solo. Malvestuto, nato a Sulmona nel 1921, fu sottotenente della celebre Brigata Maiella (era l’ultimo ufficiale ancora in vita) e fu tra i primi a entrare nella città di Bologna liberata dai nazi-fascisti il 21 aprile del 1945. La camera ardente di Gilberto Malvestuto è stata allestita presso l’Aula consiliare di Palazzo San Francesco, a Sulmona, sarà aperta fino alle ore 19 di oggi e domattina dalle ore 08.30. Il funerale del partigiano abruzzese Gilberto Malvestuto si terrà domani alle ore 15.00 presso la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. La salma sarà tumulata nel cimitero di Sulmona.