È’ MORTO L’AVVOCATO MASSIMO FRANCESCHELLI, HA RAPPRESENTATO TANTI GIORNALISTI

È la fine di un’era. Massimo Franceschelli, non era solo un avvocato, ma era una pietra miliare della storia legale, e in particolare nella tutela del lavoro giornalistico. Se ne è andato a novantunanni, ma fino all’ultimo giorno ha continuato a lavorare, per preparare le sue cause, nelle quali dimostrava una competenza senza pari. Era originale nei modi, vivacissimo nell’intelligenza e nel culto della giurisprudenza. Sapeva essere profondissimo anche nelle riflessioni di vita ed era un nonno affettuoso e gentile.