AZIONI EX TERCAS, 10 RISPARMIATORI DEVONO ESSERE RISARCITI: "NON BASTA UNA FIRMA SU UN MODULO PER ESSERE CORRETTAMENTE INFORMATI"

Secondo il Tribunale Civile di Teramo non poteva ritenersi sufficiente la firma su un modulo prestampato per sostenere di aver adeguatamente informato i clienti. Clienti dell'ex Banca Tercas, per i quali è arrivata una nuova sentenza sulla vicenda delle azioni ex Tercas. Una sentenza che dispone il risarimento per 10 risparmiatori teramani che avevano acquistato azioni ex Tercas ma hanno "perso" tutto dopo l'azzeramento delle azioni. Era il 2014. Secondo i giudici questi risparmiatori non erano stati correttamente e adeguatamente informati circa i rischi dell'acquisto di quelle azioni e, quindi, dovranno essere risarciti dall'istituto (oggi Banca Popolare di Bari): i risarcimenti sentenziati vanno da 2mila a 16mila euro. La sentenza è del giudice Mariangela Mastro.