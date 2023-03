MUORE A ROMA CONOSCIUTISSIMO MEDICO TERAMANO

E' morto a Roma, all'età di 83 anni, il neuropsichiatra teramano Biagiantonio Morelli. Il medico teramano è deceduto per i postumi di un investimento stradale verificatosi a Roma, città dove Morelli da tempo viveva pur essendo rimasto sempre profndamente legato alla città di origine, col suo studio in via del Castello. L'83enne teramano aveva lavorato come neurologo all'ospedale San Filippo Neri e come psichiatra. I funerali si svolgeranno domani alle 15, sempre a Roma. Lascia la moglie Sara De Laurentiis e i figli Gabriele e Serena.