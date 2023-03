#BASTAMORTISULLASTRADA: SABATO, A ROSETO, UN FLASH MOB DI PEDONI E CICLISTI

#bastamortisullastrada: tutto pronto a Roseto per la giornata di sabato 4 marzo quando, alle 10, presso il Palasport, ci sarà il flash mob "Attraverseremo insieme le strisce pedonali". I promotori dell'iniziativa. ossia un pacifico attraversamento pedonale, un pacificio passaggio umano di persone e biciclette per chiedere un cambio di passo nelle politiche della mobilità, sono FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Legambiente, Asvis, Kyoto Club, Vivinstrada, Salvaiciclisti, Fondazione Michele Scarponi, AMODO e Clean Cities Campaign. Il flash mob di sabato prossimo a Roseto segue quanto accaduto domenica scorsa nelle principali città italiane, da nord a sud, nell'ambito della campagna #città30subito che si rivolge a tutti coloro che condividono l’esigenza di un radicale cambiamento del modo di muoversi in ambito urbano. Le iniziative sul territorio nazionale sono accompagnate dalla pubblicazione di “Città 30 – Il vademecum”, un documento scientifico redatto dagli esperti delle associazioni promotrici e messo a disposizione delle Amministrazioni pubbliche e che indica, anche attraverso dati e best practice, come la città 30 permetta di ridurre notevolmente – o in alcuni casi di azzerare – la mortalità sulle strade e di riequilibrare lo spazio urbano allocato alle diverse modalità di spostamento delle persone. "Ad esempio a Londra uno studio fatto su un periodo di 20 anni ha evidenziato in modo incontrovertibile che la riduzione della velocità ha portato al dimezzamento dei morti (con risultati anche migliori per quanto riguarda i bambini). In Italia il 55% delle morti nelle nostre città è dovuto a tre cause: eccesso di velocità, mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti e guida distratta. Ecco perché è fondamentale partire dalle città: il 73% degli incidenti avviene su strade urbane", si legge sul sito della Fiab.