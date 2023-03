SCOPERTO IL MOTIVO DELLA SOSPENSIONE DEL DIRIGENTE COMUNALE… È UNA PEZZA A COLORE

Eccolo, il motivo. Il dirigente comunale è stato sospeso per tre giorni, per la vicenda della Pinacoteca. O meglio: per la vicenda della verniciatura della Pinacoteca, non autorizzata dalla Soprintendenza, che ha scatenato una vera e propria guerra tra la stessa Soprintendenza e il Comune. Tanto che ne è scaturita un’inchiesta con una serie di indagati. L’abbiamo scoperto da soli, ovviamente, perché il Comune non risponde. Non lo fa mai, è vero. O meglio: lo fa con certa stampa, ma non con Certastampa. Ormai, non ci facciamo più caso. Però, facciamo caso al colore della Pinacoteca, che alla fine è rimasta un po’ “arlecchinata” con tonalità varie. Una pezza a colore finita in tribunale. E adesso? Chi e quando la risolverà? Chi e quando ci ridarà un edificio degno del patrimonio culturale che conserva? Altre domande, che non avranno risposta...