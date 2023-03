PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI VENERDÌ 3 MARZO 2023: ANCORA UNA GIORNATA INSTABILE



Buon pomeriggio carissimi amici e ben ritrovati con il consueto appuntamento pomeridiano delle previsioni del tempo.

Nella giornata di venerdì il minimo di bassa pressione che da giorni staziona a largo della Sardegna si sposterà sull'Isola di Sicilia determinando una generale instabilità del tempo sulle regioni peninsulari del paese.

Sulla nostra regione sin dal mattino nuvolosita irregolare a tratti più compatta che darà luogo a delle precipitazioni in particolar modo fra pomeriggio e sera su buona parte del territorio regionale, nevicate sui rilievi a quote superiori ai 1000/1100mt.

Le temperature sono previste stazionarie sui valori odierni, le termiche notturne saranno comprese fra -1/6°C, quelle del giorno fra 3/10°C, la ventilazione spirerà debole da NW.

Nel ringraziarvi per l'attenzione vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti di domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO