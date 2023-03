MUORE A SOLI 42 ANNI CONOSCIUTISSIMA INSEGNANTE DI INGLESE, LUTTO A GIULIANOVA

E' un dolore lancinante quello che ha colpito la comunità giuliese per la prematura scomparsa, a soli 42 anni, di Stefania Seccia, stimata e conosciuta insegnante di lingua inglese oltre che consorte del notaio Roberto Lauro. Il cordoglio è arrivato subito da parte del Sindaco Jwan Costantini e da tutta l’Amministrazione Comunale: “Porgiamo al dottor Lauro, stimato professionista ed eccellente persona, le nostre più sentite condoglianze – scrive il Sindaco Costantini – In queste ore di immenso dolore, ci stringiamo a lui, alla sua famiglia, agli amici, nella speranza che l’abbraccio e la vicinanza di questa comunità possano essere di conforto e di affettuoso sostegno”. Stefania Seccia lascia il marito, la figlia Sofia, i genitori Aldo e Carla, il fratello Luigi. Stefania Seccia era insegnante ma anche direttrice della scuola Helen Doron English di Giulianova, dedicata ai bambini in età prescolare che vengono guidati fino, poi, alla maturità. La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Gerardini in via Prato. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, alle ore 15, nella Chiesa di San Pietro Apostolo.