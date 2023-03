TRAGEDIA IN A14, DIEGO SILVESTRONE E' PRONTO A TORNARE A CASA

Sarà trascorso un mese esatto, domani, da quel 4 febbraio quando Andrea Silvestrone, conosciutissimo campione di tennis paralimpico di 49 anni è morto insieme ai figli Nicole (14 anni) e Brando (8 anni) nell'incidente stradale in galleria, in A14, all'altezza di Grottammare. In quell'auto, quel sabato mattina, c'era anche il terzo figlio, Diego, 12 anni. Dal 4 febbraio il ragazzo montesilvanese è ricoverato all'Ospedale di Ancona. Ma ora, per lui, finalmente, è arrivato il momento di tornare a casa con mamma Barbara, una donna straordinaria che nonostante la tremenda tragedia non lo ha lasciato solo un attimo insieme al fratello e zio di Diego, Paolo Carota. A distanza di un mese, Diego si prepara dunque a lasciare l'ospedale marchigiano: le sue condizioni, infatti, migliorano giorno dopo giorno. Ovviamente il percorso è ancora lungo, perché c'è la riabilitazione da fare, che ha già iniziato ad Ancona ma che potrà proseguire a casa o nei centri del pescarese. All'indomani del funerale del padre e dei fratelli, Diego Silvestrano era stato dichiarato fuori pericolo ed era uscito dalla Rianimazione. Domenica 5 marzo alle 18,30, sarà celebrata una Messa di suffragio per papà Andrea e i figli, nella chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria, in via Dalla Chiesa a Pescara, dove vennero celebrati anche i funerali