LUCE E GAS, INCASSI IMPROPRI. OCCHIO ALL'ACRONIMO "CMOR" IN BOLLETTA...

L’associazione consumatori Robin Hood rileva un preoccupante aumento dei casi del doppio incasso da parte di società di vendita che avviene attraverso lo strumento del Cmor ( acronimo corrispettivo morosità) è un indennizzo che serve ai fornitori di energia per recuperare i crediti non riscossi. È stato introdotto dall’ARERA (autorità del settore) per contrastare quello che a volte è definito “turismo energetico”, cioè la pratica di cambiare fornitore allo scopo di evitare la riscossione delle bollette non pagate. Il nuovo fornitore è obbligato a riscuotere gli insoluti per conto di quello vecchio.

Tale misura che già determina una serie di abusi da parte delle società di vendita. La prima delle quali evidente, qualora la fattura di chiusura sia calcolata su letture presunte (di fatto sempre eccedenti quella reale) la seconda nel caso di contestazione del contratto, tutto ciò a sfavore dei consumatori seri e corretti.

Ad essa si aggiunge una nuova ondata di abusi che determinano incassi fraudolenti

la casistica registrata si racchiude in tre tipologie di situazione debitoria:

a) pagato completamente o non dovuto;

b) Esistenza di rateizzazione in corso e pagato parzialmente;

c) pagato o accordato con società di recupero.

Le società uscenti ricevono dal nuovo fornitore l pagamento delle fatture attraverso il CMOR, per cui chiedere la stessa somma in riscossione o averla incassata è illegale, come sollecitare il pagamento anche attraverso società di recupero, quest’ultima rappresenta anche una violazione della normativa sulla privacy.

Altro aspetto preoccupante della vicenda, continua l’associazione, è relativo alla poca chiarezza nelle fatture del nuovo fornitore che riporta in genere la scritta altre partire non soggette ad Iva, molti utenti hanno addebito su conto e fatture elettroniche che non consentono nell'immediatezza una valutazione

L’associazione invita gli utenti che sono nelle condizioni di aver cambiato operatore ed avere a qualsiasi titolo dei sospesi o rateizzazioni di verificare, restando a disposizione per l’assistenza