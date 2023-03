PULIZIA DEL BORSACCHIO, NUMERI RECORD PER AL 14ESIMA GIORNATA

Da 14 anni organizziamo una grande giornata di Pulizia dedicata alle scuole per portare sul campo le bambine e bambini a raccogliere rifiuti per far comprendere quanto la nostra vita lasci una impronta sul nostro pianeta. Quest'anno , come gli scorsi, il WWF è sceso a supportare fornendo kit di pulizia. Ben 350 kit che purtroppo, o per fortuna, non sono bastati. Ci scusiamo con le classi che non hanno ricevuto il kit e cercheremo di provvedere chiedendo ancora uno sforzo al WWF. Un grazie particolare va ai due istituti comprensivi di Roseto degli Abruzzi che hanno aderito in massa, al Comune per il supporto ed al Tavolo per le Politiche Giovanili.

Questa edizione ha segnata un record di partecipanti per singola giornata. Sono circa 450 gli studenti che hanno aderito ed a loro va il nostro grazie. Il nostro grazie è nella fiducia e nella speranza che diamo alle nuove generazioni. Inutile dire che molto del nostro modo di vivere è sbagliato e saranno loro chiamati a rimediare , correggere e migliorare i problemi che oggi stiamo creando.

Fra loro ci saranno sindaci della Città , amministratori e magari anche qualcosa di più. E queste giornate servono a costruire la consapevolezza che un mondo diverso è possibile. Questa edizione di Puliamo Noi non finisce qui. Oggi era la Giornata dedicata agli istituti primari di Roseto. ma in tutto il mese di Marzo da Teramo, Pineto, dal Liceo Saffo di Roseto e da altri istituti arriveranno circa 2000 alunne ed alunni il altre 7 date .

Il futuro lo costruiamo oggi .

Marco Borgatti

Presidente Guide del Borsacchio