AAA, CERCASI "SPECIALISTA LEGALE" PER IL COMUNE DI TERAMO: C'E' IL CONCORSO PER UN POSTO, CATEGORIA D1

Il Comune di Teramo cerca uno "specialista legale". E' stato bandito, infatti, un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertrura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato, categoria D1. Le domande di candidatura dovranno pervenire, a mezzo pec, entro e non oltre la mezzanotte del prossimo 30 marzo. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione dovesse essere superiore a 100, i candidati saranno sottoposti ad una prova preselettiva. "In tale evenienza tutti i candidati sono ammessi alla preselezione, con riserva di ammissione al concorso" si legge nell'avviso. Il concorso pubblico prevede lo svolgimento di una prova scritta consistente nella redazione di un elaborato, di un atto o provvedimento amministrativo o in un elenco di quesiti a risposta sintetica ed in una prova orale. Precisa infine il Comune che "l’accesso all’impiego avviene con modalità che garantiscano pari opportunità tra uomini e donne". Ai candidati è richiesta inoltre l’abilitazione alla professione di avvocato