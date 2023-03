I GIOVANI TERAMANI IN PIAZZA PER IL PIANETA: "IL COMUNE DIA RISPOSTE SUI TRASPORTI"

Anche Teramo scende in piazza con lo slogan “la nostra rabbia è energia rinnovabile” e sciopera per il clima, per chiedere al governo una politica seria contro la crisi climatica, in particolare puntando su comunità energetiche, trasporti pubblici e su una tassa al 100% per gli extraprofitti delle aziende fossili. L'iniziativa è di Fridays For Future e oggi si sostanzia in uno sciopero globale per il clima in tutto il mondo e Piazza Dante a Teramo si unisce alle altre grandi piazze italiane. Fridays For Future è un movimento nato nel 2019 ed è diventato famoso per gli scioperi oceanici organizzati in questi anni. "Nel 2022 in Italia si sono verificati 310 eventi estremi, per la maggior parte siccità, grandinate, trombe d’aria e alluvioni. Sono morte 29 persone a causa dei disastri ambientali. Quella del 2022 è stata l’estate più calda della storia Europea, che nel sud Italia ha fatto registrare temperature record", si legge in una nota. All'iniziativa di Teramo si è subito unita la FIAB Teramo, anche con una lettera volta a sensibilizzare tutti i dirigenti scolastici e gli insegnanti della Provincia di Teramo sulle tematiche ambientali in generale ed in particolare sulle tematiche che da anni sono a cuore di tutte le associazioni aderenti a FIAB. Di seguito, ecco la lettera:

la FIAB, fin dalla sua nascita, promuove la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico silenzioso, salutare, rispettoso dell’ambiente e delle città con progetti e interventi rivolti ai più giovani come la manifestazione nazionale Bimbimbici che ogni anno si svolge in moltissime città italiane e che moltissimi comuni hanno fatto propria. FIAB, inoltre, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria, promuove, a livello nazionale, il Pedibus e i Bicibus, con i genitori delle Scuole dell’Infanzia e con gli alunni delle Primarie, per salvaguardare la salute e la qualità dell’aria utilizzando la bicicletta come mezzo ideale per i brevi tragitti casa-scuola.

Proprio in questa ottica di storica missione volta a sensibilizzare le giovani generazioni ad una tutela dell’ambiente che anche FIAB Teramo ha voluto aderire allo Sciopero Globale per il Clima indetto da Fridays For Future internazionale che si terrà il 3 Marzo 2023 facendo nostri i contenuti della lettera a voi indirizzata e che alleghiamo.

Chiediamo quindi la collaborazione dei Dirigenti e degli insegnanti alla diffusione dei principi di salvaguardia dell’ambiente, anche attraverso gli strumenti che le norme nazionali hanno fornito con l’istituzione della figura dei mobility manager scolastici coinvolgendoli in tutte le iniziative nei vostri istituti finalizzate alla riduzione del traffico motorizzato nelle città e soprattutto davanti alle scuole.

Chiediamo inoltre che nelle scuole vengano promossi eventi volti alla diffusione dell’uso della bicicletta con interventi che possono essere i più vari: da una gita in bicicletta, ad un’iniziativa di bicibus, fino alla creazione di un cicloparcheggio nel cortile della scuola o la predisposizione di un vademecum di semplici regole per muoversi in bicicletta in sella alle due ruote a pedali.

FIAB Teramo