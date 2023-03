LA CITTA' DI TERAMO FESTEGGIA UNA NUOVA CENTENARIA

Il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, ieri giovedì 2 Marzo, ha portato i saluti e gli auguri della città alla signora Lucia Di Ludovico, che ha tagliato il traguardo dei 100 anni. La signora Lucia, che in gioventù ha vissuto con la famiglia anche negli Stati Uniti, ha ricevuto per l’occasione una targa a nome dell’Amministrazione. Vedova di Ugo Di Giuseppe, da cui ha avuto una figlia, Carmelina, insegnante in pensione, ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro di ricamatrice. Mamma e nonna attenta ed affettuosa, ha vissuto anche il periodo della guerra, di cui ricorda numerosi episodi che ha tramandato ai più giovani come memoria storica. Ieri ha festeggiato il traguardo dei 100 anni circondata dall’affetto della figlia Carmelina, del nipote Stefano, di parenti ed amici.