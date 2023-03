LA FIAB STILA IL "DECALOGO" DA CONSEGNARE AI CANDIDATI SINDACO: "NON POSSONO IGNORARLO"

Delle "strade scolastiche" tanto auspicate dall'ex assessore Maurizio Verna con il pieno sostegno della FIAB Teramo, in città, non c'è traccia. La giunta comunale non ha mai dato seguito a quanto auspicato e richiesto. "Ma per noi resta una priorità, a tutela del benessere della comunità" dichiara Gianni Di Francesco, referente della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Di quel claim dell'ex amministrazione Brucchi, "Teramo città del pedone e della bicicletta" oggi è rimasto ben poco o forse nulla si è concretizzato di significativo: "Assistiamo a strade sempre troppo trafficate, un centro urbano soffocato dalle macchine, trasporti a singhiozzo e sono risicatissimi gli spazi in sicurezza per i pedoni di qualsiasi età - dichiara Di Francesco - Per questo noi stiliamo dieci punti programmatici in materia di mobilità sostenibile e li consegneremo ai candidati a sindaco di Teramo, non possono ignorarli"