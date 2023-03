FOTO / STAZIONE FERROVIARIA, FIRMATO L'ACCORDO CON RFI: ECCO COME CAMBIERA'

Ecco come cambierà il volto della stazione ferroviaria di Teramo città. La riqualificazione sarà possibile grazie ai milioni di euro messi in campo da RFI, Rete Ferroviaria Italiana, col contributo di cinquecentomila euro del Comune di Teramo. Proprio oggi è stato sottoscritto l'accordo alla presenza di Gianguido D’Alberto, Sindaco di Teramo, e Sara Venturoni, teramana, Direttore Stazioni di Rfi (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS), che prevede appunto la riqualificazione funzionale della stazione ma anche della aree circostanti. Obiettivo, integrare il più possibile l'area della stazione col resto del tessuto urbano, tenendo conto anche della vicinanza con lo snodo e scambio intermodale di piazza San Francesco. Stamattina c'è stata la firma ufficiale dell'accordo. Trattandosi di fondi Pnrr pari a circa 23 milioni di euro, insiste l'obbligo di rendicontare tutto entro il 2026. Il sindaco ha dichiarato che si partirà a fine 2024 con l'intervento che "cambierà il volto di un quartiere strategico per la nostra città". Il progetto, di cui vi mostriamo alcuni rendering, prevede come noto l’arretramento dei binari e la revisione del Piano Regolatore Generale di stazione. Non solo. Saranno sistemati nuovi marciapiedi, posizionate nuove pensiline e i fruitori della stazione avranno possibilità di accedervi da entrambi i lati. Nel progetto è prevista la realizzazione di nuova piazza con percorsi di accessibilità, pedonale, ciclabile e veicolare.