PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI SABATO 4 MARZO, ULTIMO GIORNO INSTABILE: DOMENICA ARRIVA IL BEL TEMPO

Carissimi amici buon fine settimana a tutti voi, ancora qualche pioggia nel pomeriggio ed in serata di venerdì e nella mattinata di sabato, poi graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il paese, grazie all'espansione di un campo di alta pressione che garantirà una domenica pressoché poco nuvolosa e soleggiata anche sulla nostra regione.

Nel dettaglio il tempo di sabato sulle nostre zone vedrà al mattino una certa nuvolositá compatta con deboli precipitazioni che potranno risultare ancora nevose sui rilievi oltre i 1200mt di quota, dal pomeriggio le schiarite si faranno strada a partire dal nord Abruzzo in estensione entro sera a buona parte del territorio regionale.

Le temperature sono previste stazionarie, i valori minimi saranno compresi fra 0/7°C, mentre le massime fra 2/10°C, la ventilazione risulterà debole orientale.

Nell'augurarvi un felice fine settimana vi rimando a domani per le previsioni per domenica.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO