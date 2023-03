FOTO/ ISOLA ECOLOGICA INDECENTE, I RESIDENTI DI TRAVAZZANO CONTRO IL COMUNE ANCHE PER LA MANCANZA DI PENSILINA, STRISCE PEDONALI E SEGNALETICA: "NON ANDREMO A VOTARE"

I residenti di Travazzano a Valle San Giovanni protestano contro la Teramo Ambiente che ha installato tempo fa una isola ecologica senza alcuna piattaforma di protezione per i cittadini i quali, ogni qualvolta si recano sul posto, sono costretti ad indossare stivali da pesca in quanto la zona è completamente ricoperta da acqua e fango quando piove o nevica. Per questo, i residenti, nel ricordare alla Te.Am che anche loro pagano la tassa sui rifiuti sollecitano, per l'ennesima volta la società ad intervenire a stretto giro. In caso contrario non si recheranno al voto: a maggio.

Gli stessi residenti ricordano al Comune di Teramo che nulla è stato ancora fatto per l'installazione della pensilina sulla strada dove ferma il bus che ogni mattina porta a scuola , a Teramo, i loro figli, come promesso dall'amministrazione a firma D'Alberto e dall'allora assessore Verna: «tra l'altro, ricordano non c'è segnaletica a terra e le strisce pedonali non esistono». Alla faccia della sicurezza.