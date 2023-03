ELEZIONI / MARIA CRISTINA MARRONI: "SARO' UNA SINDACA FORTE E GENTILE, LA MIA GIUNTA PRONTA IN 72 ORE". E ANNUNCIA: "ASILI NIDO GRATUITI PER TUTTE LE FAMIGLIE, SI PUO' FARE E LO FAREMO""

Maria Cristina Marroni parte dalla..fine. Parte dalla giunta e dai nuovi Assessori. Stamattina ha presentato le "rinnovate" deleghe dei futuri assessorati, con l'istituzione dell'assessorato alle Frazioni, quello alla Famiglia fino all'assessorato all'Enogastronomia teramana. "Questa città dormiente ha bisogno di un'iniezione di adrenalina, non si può permettere di perdere ancora terreno...Quando diventerò Sindaca comporrò la giunta entro e non oltre le successive 72 ore. Il Comune deve diventare operativo e funzionante da subito, non si può aspettare un mese come accaduto qualche anno fa", dichiara la candidata sindaca accanto ai capolista di due delle tre liste (una è chiaramente quella d'appoggio al candidato sindaco) che la sosterranno, Alfonso Di Sabatino Martina e Ivan Verzilli. "E non si esclude che possano aumentare...", annuncia la Marroni, fiera del programma cui sta lavorando in sinergia con la sua squadra: "Saranno i nostri 100 passi per Teramo, faticosi ma doverosi per restituire dignità, rappresentatività e bellezza a questa città". Tra gli assessorati nuovi, spunta quello alla Bellezza: "In questa bellezza io ci metto e ci vedo tutto, la Cultura, il centro storico, la valorizzazione del nostro patrimonio artistico, archeologico, ma anche la Ricostruzione, la lotta al degrado, la cura e il miglioramento degli spazi pubblici...Ci vedo la bellezza dei giovani, il loro diritto a vivere in una città accogliente, matura". Tra gli assessorati, quello al Bilancio diventa agli Equilibri e quello alla Pubblica Istruzione diventa l'assessorato alla Famiglia. E' qui che la candidata sindaca annuncia una rivoluzione: "Dodo qui al mio fianco, che di bilancio se ne intende eccome, ha studiato approfonditamente e ci sono le condizioni per rendere completamente gratuito a tutte le famiglie teramane il servizio di asilo nido fino ai 3 anni. Voglio che Teramo diventi la prima città Capoluogo d'Italia a fare questo. Ce lo chiede il futuro. E a San Lazzaro, comune non capoluogo di 30mila abitanti in Emilia Romagna, questo già accade. Lo faremo accadere anche qui".