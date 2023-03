PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI DOMENICA 5 MARZO: DOMENICA CON TEMPO PIÙ STABILE OVUNQUE



Carissimi ben ritrovati con le nostre previsioni del tempo per la giornata di domenica 5 Marzo, finalmente le condizioni meteorologiche sul nostro paese ed in generale anche sulla nostra regione sono previste in generale miglioramento a causa dell'allontanamento del vortice depressionario che nella settimana appena trascorsa ha manifestato una generale instabilità in particolar modo sulle regioni peninsulari del paese.

La domenica sulla nostra regione vedrà un cielo poco nuvoloso ovunque anche se a ridosso dei rilievi non escludiamo locali addensamenti e coperture nuvolose nelle ore centrali e pomeridiane ma senza fenomenologia annessa.

Le temperature sono previste in generale aumento nei valori massimi.

I termometri notturni saranno compresi fra -1/5°C, quelle del giorno fra 7/12°C la ventilazione spirerà debole variabile.

Per oggi è tutto vi auguro un felice fine settimana a tutti e vi do appuntamento a domani con le previsioni per lunedì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO