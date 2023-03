ELEZIONI / ANTONETTI: "CON L'APPOGGIO DI FUTURO IN RILANCEREMO LA CITTÁ"

"Sono molto felice per la convinta adesione che la lista di Futuro In ha ritenuto di esprimere riguardo alla mia candidatura a Sindaco e alla idea e visione di Città che presto sarà tradotta in un puntuale programma da articolare e condividere insieme alle altre importanti forze politiche che stanno velocemente componendo la coalizione per fornire risposte e soluzioni precise e concrete alle gravi problematiche che affliggono la nostra Città". Lo scrive, in una nota, il candidato sindaco Carlo Antonetti. 'Ringraziando gli amici di Futuro In anche per gli elogi alla mia persona, ritengo che una lista formata da cittadini così impegnati con grande serietà e professionalità nella vita cittadina, rappresenterà una ulteriore e importante risorsa nella costruzione del nostro programma elettorale volto a rilanciare Teramo e a restituirle stile, autorevolezza, efficienza e attrattività", conclude.