FOTO/ TRAGEDIA SULLA STRADA PER I PRATI DI TIVO, DUE RAGAZZI MORTI E DUE RAGAZZE FERITE GRAVI

Sono notizie drammatiche quelle che arrivano da Pietracamela dove due ragazzi sono morti e due ragazze sono state sbalzate dall'auto su cui viaggiavano, finendo sotto una scarpata mentre l'auto ha fatto letteralmente un volo di diversi metri piombando di sotto sempre sulla privinciale, in corrispondenza di un curvone. Sul posto due ambulanze del 118, i vigili del fuoco con diversi mezzi, il Soccorso Alpino e i carabinieri. La tragedia è avvenuta sulla provinciale 43 che dal bivio per Pietracamela sale verso i Prati di Tivo. Per i due ragazzi rimasti incastrati nell'auto che è volata giù dal guard rail dopo un tornante non c'è stato nulla da fare: ha fatto un volo dal quarto al secondo tornante, in pratica. La macchina è ridotta ad un ammasso di lamiere, irriconoscibile. Sono morti sul colpo. Le due ragazze si sono salvate essendo state sbalzate. Si sono precipitati sul posto alcuni alpinisti con delle corde per provare a raggiungerle in attesa dell'arrivo dei soccorsi, non appena è scattato l'allarme. La strada non era ghiacciata, dicono sempre i testimoni. Vero anche che ci sono tratti con guard rail bassi e messi male ma sicuramente la velocità o un attimo di distrazione del conducente potrebbero aver contribuito nel "mancare" il tornante e finire dritto oltre la protezione a bordo strada.

Foto 1: l'auto accartocciata

Foto 2: da dove ha fatto il volo

---NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ---