SANT'OMERO/ QUATTRO APPARTAMENTI INAGIBILI A CAUSA DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA, RESIDENTE EVACUATO

Oggi pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco di Nereto, la pattuglia della Polizia Locale di Sant'Omero, il Sindaco del comune di Sant'Omero ed una squadra degli operai del comune di Sant'Omero sono intervenuti in centro storico a Sant'Omero in quanto a seguito di infiltrazioni da un tetto danneggiato che ha di fatto reso in agibile quattro appartamenti il cui uno abitato da un cittadino residente di Sant'Omero R F di 58 anni il quale passerà la notte in albergo per l'evidente ingagibilita dell'abitazione.