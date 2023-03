FOTO-VIDEO/TRAGEDIA DI PIETRACAMELA/ AVEVANO 43 E 28 ANNI ED ERANO DI POGGIO UMBRICCHIO LE VITTIME DELL'INCIDENTE MORTALE. DIFFICILE IL RECUPERO DEI FERITI CHE RISCHIANO L'IPOTERMIA

Avevano 43 anni e l'altro 28 le due vittime dell'incidente stradale di Pietracamela ed erano di Poggio Umbricchio. Le notizie arrivano con il contagocce a causa delle difficoltà che i soccorritori stanno riscontrando in queste ore. Si tratta di Giorgio Bellachioma e del nipote Andrea. Bellachioma lavorava come operai in una ditta di Montorio al Vomano.

Lo sconforto, sono le condizioni delle ragazze che dovrebbero essere la compagna di Bellachioma e la figlia perchè si teme per loro l' ipotermia in quanto risulta per ora difficile il recupero delle due donne.

Stasera, purtroppo, intorno alle 19:20, due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Teramo sono intervenute nel comune di Pietracamela, per un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale SP43 che conduce ai Prati di Tivo. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Jeep Renegade che è uscita di strada terminando la sua corsa dopo un volo di 50 metri lungo una ripida scarpata. A bordo dell'auto si trovavano due ragazzi che sono deceduti e due ragazze che sono state balzate fuori dall'abitacolo dell'auto e sono rimaste ferite e bloccate a metà scarpata in un punto particolarmente impervio. Al momento i vigili del fuoco le hanno raggiunte e sono impegnati nelle complesse operazioni di recupero. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Pietracamela e intervenuto il personale sanitario del 118 di Teramo e della Croce Bianca di Teramo che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due ragazzi.

QUI IL VIDEO DEI SOCCORSI