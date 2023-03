ECCO "PIAZZALE NILDE IOTTI" A SAN NICOLO'

Tre strade intitolate a tre donne. A cominciare dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di San Nicolò che, da ieri, è diventato "piazzale Nilde Iotti". Oltre al piazzale, sono arrivate via Maria Federici e via Madri costituenti. L'iniziativa è rientrata nelle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna.