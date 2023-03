PRESIDIO DEI CARABINIERI NELLE PIAZZE, DENUNCIATI QUATTRO UBRIACHI MOLESTI

Ieri sera nel centro storico di Teramo è stata impiegata la Stazione Mobile dei Carabinieri. Tale strumento è costituito da un mezzo attrezzato dell’Arma nel quale sono stati impiegati tre o più militari, tra i quali un ufficiale di Polizia Giudiziaria. Infatti le Stazioni Mobilidei Carabinieri sono allestite e organizzate per acquisire sul posto ogni tipo di segnalazione o denuncia, riguardanti persone o fatti sospetti e che possono costituire una minaccia per la sicurezza e il mantenimento della legalità. I militari della Stazione Mobile, che hanno presidiato le maggiori piazze cittadine, hanno effettuato attività di controllo preventivo di vari soggetti, nonché attività di ascolto nei confronti di utenti che hanno avuto necessità di informazioni e chiarimenti da parte dei Carabinieri evitando di recarsi in caserma.

Nel corso del servizio, tra l’altro, si è proceduto al controllo di quattro cittadini stranieri che in evidente stato di ubriachezza si trovavano in Piazza Martiri Pennesi, qui gli stessi oltre a litigare verbalmente tra loro davano fastidio ai passanti. A carico di tutti è stata elevata sanzione amministrativa per ubriachezza molesta, inoltre due dei quattro sono stati denunciati all’ Autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni relative a una misura restrittiva di cui erano gravati. In pratica i due non potevano trovarsi a Teramo perché a seguito di pregresse attività giudiziarie nei loro confronti, avevano l’obbligo di dimora in un paese della provincia di Teramo. Gli stessi sono stati allontanati.

Tali servizi con la Stazione Mobile dei Carabinieri continueranno e saranno presidiate le piazze presenti anche in quartieri periferici della città nonché saranno estese anche ai comuni più popolosi della provincia teramana.