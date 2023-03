SI FUMA UNO SPINELLO DAVANTI ALLA SCUOLA, STUDENTE NEI GUAI

A spasso con la droga in tasca, si ferma a fumare uno spinello davanti ad una scuola: finisce nei guai uno studente maggiorenne di Atri, pizzicato dalla Polizia mentre era intento a furmarsi lo spinello nei pressi di un Istituto scolastico superiore. All'atto della perquisizione personale, gli sono stati trovati addosso, in un borsello, due involucri contenenti quattro grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato. Lo studente è stato, pertanto, denunciato per detenzione a fini di spaccio di modica quantità di stupefacente e segnalato al Prefetto di Teramo per il consumo di droga.