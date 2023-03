PREVISIONI PER L'ABRUZZO, LA TENDENZA PER LA SETTIMANA: ASSAGGIO DI PRIMAVERA

🌤️ASSAGGIO DI PRIMAVERA🌤️





LA TENDENZA SETTIMANALE



❄️❄️EUROPA DIVISA IN DUE, SUI PAESI OLTR'ALPE SARÀ PIENO INVERNO SUL MEDITERRANEO ED IN ITALIA PROVE DI PRIMAVERA🌤️🌞



Buona domenica carissimi amici, stamane diamo uno sguardo alla tendenza che si svilupperà sullo scacchiere sinottico euro/atlantico dopo gli sviluppi causati dagli assetti generati dallo stratwarming stratosferico che ha indotto ad un autentico terremoto barico sull' intero scenario emisferico boreale. Dopo un avvio di Marzo caratterizzato dall’anticiclone su mezza Europa ed un vortice depressionario in azione sul mediterraneo e sull’Italia, ora la situazione sta radicalmente cambiando.

Nei prossimi giorni l' alta pressione atlantica punterà i suoi massimi geopotenziali a Nord tra l’Islanda e la Groenlandia, questa particolare manovra farà da apripista ad un poderoso affondo del lobo siberiano del Vortice Polare verso l’Europa, con associata aria gelida artica, in sostanza parte del Vortice Polare verrà letteralmente scalzato dalla sua sede naturale e costretto a portarsi verso latitudini più basse ed insolite.

In tutta questa situazione la nostra Penisola si troverà nella terra di mezzo, ai margini del freddo, esposta a una circolazione di stampo oceanico o zonale da Ovest verso Est.

Le correnti più umide/miti oltre che temperate provenienti dall' Atlantico incalzeranno dalla Spagna, parte della Francia ed in tutto il bacino del Mediterraneo, portando con se anche occasione di fasi più instabili in particolare sulle regioni centro meridionali tirreniche.

L’Italia vivrà quindi una settimana di marcata variabilità , contraddistinta dal clima particolarmente mite.

La colonnine di mercurio tenderanno infatti a portarsi su valori ben superiori alle medie stagioni.

Puntando lo sguardo al prossimo fine settimana la tendenza sembra dirigersi verso una discesa d’aria più fredda in pieno Atlantico che potrebbe innescare in risposta, una nuova rimonta dell’anticiclone subtropicale verso l’Europa Occidentale, l’Italia potrebbe risultare interessata in maniera più marginale e dal bordo orientale del promontorio anticiclonico, con conseguente ritorno ad una fase più instabile e piovosa per le regioni settentrionali ma ci torneremo più in avanti.

Concludendo dopo un fine febbraio più freddo e instabile, marzo ci regalerà scampoli primaverili, ma attenzione una rondine non fa primavera, nuovi scambi del getto potrebbero nuovamente modulare il flusso con nuove discese artiche nel lungo anche sul mediterraneo, con conseguenze più fredde e dinamiche che analizzeremo nei prossimi aggiornamenti.

Buona domenica a tutti voi e a stasera con le previsioni per domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO