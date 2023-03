CASA E RICOSTRUZIONE, ASSEMBLEA PUBBLICA DOMANI ALLA CASA DEL POPOLO

Verso la mobilitazione per tutelare e praticare il "diritto alla casa" a Teramo. E' quanto si preparano a promuovere i militanti di Casa del Popolo che, in vista della prossima riunione dell’Osservatorio sul diritto all’abitare, danno appuntamento per un'assemblea pubblica nella sede di Via Nazario Sauro 52, a Teramo, alle 19 di domani, martedì 7 marzo. Tema dell'assemblea: casa e ricostruzione. "Invitiamo tutti coloro che aspettano da anni un alloggio popolare, i terremotati delle case Ater e private, le famiglie sotto sfratto o che rischiano uno sfratto, a non mancare per confrontarci e mobilitarci. Pretendere un tetto dove dormire, accelerare la ricostruzione", si legge nella convocazione della Casa del Popolo.