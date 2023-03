58^ TIRRENO-ADRIATICO, 9-10 MARZO LE TAPPE TERAMANE. STRADE CHIUSE A TORTORETO E MORRO D'ORO

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale, si comunica che i giorni 9 e 10 marzo 2023, parte del territorio di questa provincia sarà interessata, rispettivamente, dal transito ed arrivo della 4^ Tappa e dalla partenza e transito della 5^ Tappa della manifestazione ciclistica internazionale denominata “58^ TIRRENO-ADRIATICO”.

In particolare:

- il 9 marzo 2023, alle ore 14.00 circa, la corsa, proveniente dalla provincia di Ascoli Piceno, farà il suo ingresso nel territorio comunale di S.Egidio alla Vibrata, proseguendo poi in quello di S.Omero, Tortoreto ed Alba Adriatica con arrivo a Tortoreto (via della circonvallazione), previsto alle ore 16.00 circa. Pertanto, verrà disposta la chiusura al transito dei veicoli a partire dalle ore 13.30 sino alla alla conclusione della Tappa.

- il 10 marzo 2023, alle ore 11.50, la corsa, partirà da Morro D’Oro, (km. “0” sulla S.S. 150 dopo l’intersezione con via Falcone), proseguendo poi nei territori comunali di Notaresco, Mosciano S.Angelo, Bellante, S. Omero, S.Egidio alla Vibrata e Ancarano da dove, alle ore 12.30 circa, lascerà questa provincia per entrare in quella di Ascoli Piceno. Pertanto, verrà disposta la chiusura al transito dei veicoli a partire dalle ore 11.20 sino alla conclusione della Tappa.

Alla sicurezza del percorso saranno impegnate unità della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardie di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Locali.