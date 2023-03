ELEZIONI / CIVITELLA DEL TRONTO, CANDIDATO SINDACO IL PROF ANDREA SBRANCHELLA

Riceviamo e pubblichiamo:

Andrea Sbranchella nel prendere la parola ha dichiarato che: “È vitale per il territorio tornare alla normalità democratica, rompendo lo schema attuale che ha impedito qualsiasi forma di effettiva partecipazione alla vita politica”, ha aggiunto che: “bisogna puntare sui servizi alla persona, sulla tutela dell’ambiente, sulla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico, mettendo il massimo impegno per frenare il fenomeno dello spopolamento e disaffezione verso il nostro territorio. A tal proposito, il sondaggio presentato durante la serata e che intende coinvolgere tutta la cittadinanza nella progettazione del programma amministrativo, circolerà sul territorio per tutto il mese di marzo.

Uniti per Civitella da oggi è definitivamente un gruppo non solo consigliare, ma un soggetto civico presente nella comunità ed aperto a chiunque vorrà dare un contributo.

Nessuna notizia dal campo avverso che, evidentemente, da oggi, sarà costretto quantomeno a misurarsi con un’alternativa. A Civitella torna il vero confronto, segno di autentico metodo democratico, che negli ultimi anni è mancato completamente.

Uniti per Civitella, il gruppo di opposizione fondato da Jacopo Cristofari, in rottura con la maggioranza guidata da Cristina Di Pietro, confluito in un comitato elettorale civico, apre le danze elettorali in vista delle elezioni del prossimo 14 e 15 maggio, e alla presenza di numerosi cittadini, al bar Maracay di Santa Croce, ufficializza il candidato Sindaco. Il prof. Andrea Sbranchella, 50 anni, insegnante, padre di tre figli, ha raccolto l’invito dei componenti del gruppo, tra i quali numerosi ex amministratori e dei numerosi presenti spontaneamente giunti, dando la disponibilità a farsi interprete di questo progetto.