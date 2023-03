RAPPORTO EUROPEO SUI RIFIUTI, IL COMUNE E TEAM: "L'UE CI PREMIA COME PRIMO CAPOLUOGO D'ITALIA". IN ARRIVO ALTRE 17 ECOISOLE

E' un rapporto "stilato dalla commissione europea sui rifiuti" quello in cui compare Teramo "come la prima delle città capoluogo di Provincia a livello nazionale" con il risultato del 71,9% di raccolta differenziata. Un dato che salta fuori non dalla mera quantificazione del dato di raccolta dei rifiuti (in base al quale, come testimonia il portale governativo dell'ISPRS, Teramo non è prima tra i capoluoghi di Provincia pur potendo vantare un buon risultato comunque in Italia) ma dalla una "valutazione complessiva anche delle varie attività ed iniziative poste in essere ai fini del miglioramento della raccolta". Parola dell'assessore del Comune di Teramo Martina Maranella che, stamane, ha dettagliato la soddisfazione dell'Amministrazione per il risultato raggiunto "grazie all'impegno di tutti i cittadini teramani", al fianco del collega Di Bonaventura, del sindaco D'Alberto e del presidente della TeAm, Sergio Saccomandi. Con un finanzaimento da 1 milione a valere sul pnrr, in attesa di ufficializzazione, si procederà sia all'implementazione di nuove 17 ecoisole e sia all'applicazione della tariffa puntuale con la distribuzione dei cosiddetti mastelli intelligenti