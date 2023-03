PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI MARTEDI' 7 MARZO: NUVOLOSITÁ VARIABILE E CLIMA MITE

Carissimi amici buon inizio settimana a tutti voi, come ampiamente descritto nell'articolo sulla tendenza di ieri, anche la giornata di martedì trascorrerà all'insegna della variabilità anche sulla nostra regione.

Al mattino cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento della copertura a causa di stratificazioni e nuvolosità alte determinate dal flusso mite e umido occidentale, possibilità di scarsi fenomeni entro sera/notte sui settori occidentali fra Aquilano e Marsica.

Le temperature sono previste stazionarie nei valori minimi ed in lieve aumento nei valori massimi.

I termometri notturni si attesteranno fra 0/6°C, mentre quelli diurni fra 8/16°C la ventilazione spirerà debole dai quadranti meridionali.

Per oggi è tutto vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO