VIDEO / AL VIA LA 31ESIMA EDIZIONE DEL "PREMIO NAZIONALE PAOLO BORSELLINO"

Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione degli incontri educativi della 31esima edizione del Premio nazionale Paolo Borsellino. Durante l’incontro con la stampa si è potuto parlare anche del progetto di legge "Partecipazione della Regione al Premio nazionale Paolo Borsellino" che domani sarà esaminato in Commissione Bilancio e presto arriverà in Aula. Il testo, presentato da Febbo e sottoscritto dal presidente Sospiri, è stato condiviso anche dai consiglieri dei gruppi minoranza. “Dopo 30 edizioni è giusto che la Regione Abruzzo, che ha sempre patrocinato e sostenuto il Premio, gli dia un riconoscimento istituzionale che supererà le nostre esistenze politiche così come Paolo Borsellino ha superato addirittura la morte, arrivando a essere un elemento di riferimento evocativo per la creazione delle coscienze di tutti coloro che combattono i reati mafiosi. I nostri ragazzi parteciperanno a tanti convegni dove, al fianco del ricorso di Borsellino, saranno affrontati temi di stretta attualità e credo che anche quest’anno registreremo una grande partecipazione delle scolaresche” ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. “Il progetto di legge è il giusto riconoscimento all’attività svolta in questi anni e per quella futura – ha aggiunto Febbo – oltre all’impegno portato avanti sul territorio regionale soprattutto per le nuove generazioni. La massima condivisione del testo da parte di tutti i gruppi consiliari è la dimostrazione di quanta attenzione ci sia sulle tematiche trattate e sull’alta valenza della manifestazione”.

