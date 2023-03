PINETO / VIGILI URBANI FERMANO UN AUTOMOBILISTA PRONTO A SCARICARE RIFIUTI NEL FIUME

Non si fermano i controlli della polizia municipale di Pineto atti ad impedire o quantomeno limitare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti soprattutto in zona Scerne, sulla sponda del fiume Vomano. Gli uomini del comandante Giovanni Cichella qualche giorno fa hanno infatti sanzionato per divieto di transito un automobilista di una città limitrofa, trovato senza la prescritta autorizzazione per accedere. Il mezzo guarda caso risultava carico di rifiuti che, presumibilmente sarebbero stati scaricati a ridosso del fiume. Il comandante ricorda a tutti che sulla sponda del Vomano vige il divieto di transito, come segnalato dai cartelli stradali presenti, e che è vietato l’abbandono dei rifiuti. Non mancano, e sono in implementazione, le telecamere di videosorveglianza.