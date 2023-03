IL COMANDANTE ALFA VENERDÌ A TERAMO PER INCONTRARE I RAGAZZI DEL MILLI E DELL’ALESSANDRINI - MARINO

Faccia a faccia tra il COMANDANTE ALFA, Intervistato dal giornalista Roberto Vicaretti (Rai News 24) e gli studenti delle scuole I.I.S. ALESSANDRINI MARINO E LICEO STATALE G. MILLI di TERAMO,

Venerdì 10 marzo 2023, alle ore 11:30, presso l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini- Marino” di Teramo.

Per più di 40 anni, il comandante Alfa, ha protetto il nostro Paese lavorando all’interno del GIS, il Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri.

Il Comandante durante gli incontri preferisce non soffermarsi sulla sua straordinaria storia professionale, fatta di coraggioe successi. Piuttosto, ama approfondire la profondità delle sue paure, ripercorrendo la sua intera vita, senza persino tralasciare i suoi errori di gioventù, che così commenta:

“Mio padre era un muratore, un uomo umile, mentre i figli dei mafiosi potevano fare tutto quello che volevano – racconta il Comandante - Non nascondendo che anche Lui sentiva attrazione per questo stile di vita apparentemente onnipotente”.

Il Comandante Alfa è cresciuto in un contesto difficile, una delle molteplici aree complesse del nostro paese; luoghi in cui la legalità è relegata al ruolo di mero orpello per la vita di pochi, mentre l’illegalità affascina ed attrae gli interessi di tanti. Per un certo periodo, anche il comandante Alfa ha subìto il fascino del male. Tuttavia, grazie all’aiuto delle persone più care, è riuscito a non farsi travolgere dall’onda impetuosa della malavita e così, una volta trovata la strada giusta, non è mai arretrato di un centimetro: “L’invito ai ragazzi sarà quello di non mollare mai, di usare le energie per raggiungere i propri sogni e i propri obiettivi, niente è irraggiungibile”.

Un’occasione unica per gli studenti dei due Istituti: aiutare i giovani a costruire un progetto di vita, trasferendo non soltanto competenze tecniche, ma anche e soprattutto valori positivi. Comprendere che il fascino, nell’illegalità, è solo una superficie, ma il sottobosco è una tremenda e spietata realtà.

Il presidente del Rotary Club Teramo Est Domenico Onori: “Nel ringraziare la Dirigente Scolastica dei due Istituti, dott.ssa Manuela Divisi, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nell’organizzazione dell’evento, desidero sottolineare quanto sia importante l’apporto che un club service può offrire alla comunità di riferimento, costruendo ponti ed opportunità, di concerto con gli enti di formazione scolastica e non solo. Con le nostre attività, i nostri service, auspichiamo di poter essere un punto di riferimento nel territorio, una struttura su cui poter contare nello sviluppo di donne e uomini migliori che, in futuro, possano far progredire la società.”