È DEL TERAMANO MARCO CHIARINI IL NUOVO SUGGESTIVO SPOT PER L’AMREF

È firmato dal teramano Marco Chiarini, con Luca e Marcello Lucini il nuovo, suggestivo spot per l’AMREF. I due cineasti hanno chiamato il regista teramano ed Ermanno di Nicola, indimenticabile autore degli effetti dell’uomo fiammifero, che con lo stesso Chiarini è stato candidato ai David di Donatello. A parte la giusta soddisfazione per questa nuova affermazione professionale del Nostro Marco Chiarini, abbiamo voluto pubblicare questa notizie per spingere i nostri lettori ad appoggiare la richiesta di SMS di beneficenza.

GUARDA QUI LO SPOT

Basta poco, che ce vo’?