CIVITELLA DEL TRONTO / DUE INTERVENTI A RIPE E FAVALE, CON AREA GIOCHI E SERVIZI PER TURISTI

Con un contributo straordinario di 200.000,00, concesso nell’ambito della ricostruzione post sisma, per la valorizzazione dei siti di interesse turistico e per la rigenerazione urbana, l’Amministrazione comunale di Civitella del Tronto ha deciso di effettuare interventi a Ripe e a Favale. Lo rende noto il sindaco Cristina Di Pietro: