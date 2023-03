VIDEO / LA PROVINCIA VUOLE RESTITUIRE DUE STRADE ALL'ANAS E CHIEDE 200MILIONI PER LA "NUOVA" ASCOLI-TERAMO-CHIETI

Tiene banco il tema-sicurezza stradale al primo piano di via Milli per il presidente Camillo D'Angelo, sollecitata nelle scorse ore anche dal sindaco di Crognaleto, Orlando Persia, rispetto all'urgenza di attuare interventi concreti sulle strade che attraversano le aree interne. E il riferimento diretto va, tra le altre, alla sp43 che sale ai Prati di Tivo e che sabato sera è stato il teatro della tragedia costata la vita al 43enne Giorgio Bellachioma e al nipote 28enne Andrea Cecca, volati giù da un tornante. "Abbiamo un altro mezzo milione di euro di finanziamenti da investire proprio per migliorare il manto stradale e ammodernare i guard rail della provinciale, va da sè - dice D'Angelo - che le condotte dei conducenti devono essere sempre improntate al rispetto del codice della strada, specie sui tracciati di montagna". Il mezzo milione si andrà a sommare ad un altro milione e mezzo di euro destinato a questa strada per nuova pavimentazione, guard rail, protezione verso valle e rete para-massi per eventuali dissesti rocciosi.

Al lavoro, il presidente della Provincia, per passare all'Anas tre strade. Anzi, sicuramente due provinciale: la sp491 che porta a Tossicia e la sp 365 che attraversa la Val Fino (oggetto di periodiche chiusure e perenni polemiche da parte di residenti che sono costretti a percorrerre, allungando di molto i tragitti, via alternative per raggiungere casa e/o raggiungere il capoluogo per motivi familiari e lavorativi). Non solo. E' intenzione della Provincia di Teramo di riprendere una vecchia progettazione lasciata nel cassetto dall'ex dirigente del settore Urbanistica, Agreppino Valente, rimodularlo e aggiornarlo, per realizzare la famosa strada che colleghi Ascoli Piceno con il pescarese, passando per Teramo. "E' un progetto che vogliamo riprendere, abbiamo intavolato una proficua interlocuzione con l'Anas cui abbiamo chiesto un finanziamento di oltre 180 milioni di euro, quota parte per realizzare una nuova sp3 (per intenderci quella che collega Teramo ad Ascoli passando dalla Val Vibrata)", annuncia D'Angelo. Obiettivo, passare ad Anas anche la sp3.

ASCOLTA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA CAMILLO D'ANGELO