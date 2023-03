IN VACANZA TUTTO L'ANNO TRA TERAMO E L'AQUILA? OFFRE LA CAMERA DI COMMERCIO, SCONTI PER DUE NOTTI E GUIDA TURISTICA

Una vacanza di almeno due notti, in qualsiasi Comune delle province di Teramo e L'Aquila, con uno sconto pari a 30 euro a persona offerto dalla Camera di Commercio del Gran Sasso. Scatta l'operazione Turismo per l'ente camerale impegnato in una massiccia campagna di promozione su tutto il territorio nazionale per rilanciare l'offerta turistica di Teramo e L'Aquila, con tanto di appello rivolto stamane dalla presidente Antonella Ballone a tutti i sindaci: "Unitevi a noi per diventare tutti insieme primi ambasciatori del nostro Abruzzo e dei nostri bellissimi territori". Si chiama "Abruzzo da gustare tutto l'anno, offriamo noi!" l'iniziativa della Camera di Commercio: un bando per la concessione di contributi per attrarre nuovi flussi turistici nei 155 Comuni teramani ed aquilani. Parola d'ordine, turismo "tutto l'anno". Possono fare domanda i tour operator, le agenzie di viaggio, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, le associazioni Onlus, i Cral aziendali, i circoli ricreativi, i circoli culturali, le fondazioni, le organizzazioni turistiche senza scopo di lucro, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive, i gruppi di turismo sociale e religioso, le parrocchie. Una nutritissima platea dunque di richiedenti. "La vacanza di almeno due pernottamenti si rivolge a gruppi di turisti composti da almeno 25 persone" precisa la Ballone, al fianco del responsabile dell'ufficio promozione e marketing della Camera di Commercio, Salvatore Florimbi, e del collega di giunta camerala, Gianmarco Giovannelli. Per i capoluoghi Teramo e L'Aquila le istanze sono valide tutti i giorni dell'anno, per gli altri Comuni valgono dal 7 gennaio (posticipato al 15 aprile per i comuni di montagna sedi di comprensori sciistici) fino al 15 giugno. "Il contributo è di 30 euro a partecipante, vale chiaramente anche per chi sceglie di dividere i due pernotti in due Comuni diversi", ha aggiunto la Ballone. L'iniziativa si estende con uno sconto del 50% (a titolo di rimborso spese) per i servizi di accompagnamento, le cosiddette guide (purchè riconosciuti dalla Regione Abruzzo). "La programmazione turistica passa anche da qui, ce lo chiede un nuovo modo di intendere il Turismo. Dobbiamo continuare a lavorare ampliando sempre di più i canali dell'accoglienza, ce lo hanno dimostrato le ottime presenze nelle strutture ricettive in contemporanea a grossi eventi sportivi di settore. Oppure, pensate al turismo sociale e al turismo su misura per chi ha problemi di disabilità e merita di trovare un pacchetto e un'infrastruttura idonea sui nostri territori", ha dichiarato Giovannelli.