PREVISIONE PER L'ABRUZZO PER L'8 MARZO: NUVOLE SULLA COSTA E DEBOLI PIOGGE

Carissimi buon pomeriggio e ben ritrovati con le nostre previsioni del tempo, la giornata di mercoledì sarà determinata da una generale variabilità atmosferica causata dal flusso delle correnti miti e umide occidentali che determineranno una certa nuvolosità anche sulla nostra regione in particolar sui settori Aquilani e Marsicani dove nel primo mattino non escludiamo locali rovesci, nevose oltre i 1500/1600mt di quota, tendenza ad attenuazione dei fenomeni anche se non mancheranno delle nuvolosità alte e stratiformi presenti su buona parte del territorio regionale.

Il campo termico notturno si attesterà fra 1/8°C mentre quello diurno fra 7/15°C, la ventilazione risulterà debole o moderata da SW.

Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO