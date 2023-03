ATLETICA GRAN SASSO, BUONA PROVA DEI BIANCOROSSI AL MEETING DI ANCONA

Domenica si è svolto al Palaindoor di Ancona il Meeting "Ai Confini delle Marche" che ha coinvolto 13 rappresentative regionali Cadette/i (under 16).

L'Abruzzo si è classificato al nono posto, nella classifica combinata maschile e femminile, davanti a provincia di Trento, Campania, Sardegna e Molise. La competizione è stata vinta dal Veneto.

All'interno della rappresentativa abruzzese gli atleti dell'Atletica Gran Sasso Teramo si sono ben comportati. Da risaltare la prestazione di Angelica Argento sui 60 metri: sesto posto con il tempo di 8"04. Per la velocista, allenata dal tecnico Gabriele Di Berardo, si tratta del nuovo primato personale e soprattutto della migliore prestazione regionale Cadette.

Restando in tema di primati personali, citiamo Caterina Saccomandi che si è ulteriormente migliorata sui 200 metri (sesto posto) con il nuovo primato personale di 26"51. L'ennesimo, costante, progresso per l'atleta allenata dal tecnico Marcello Vicerè. Nel salto triplo bene anche Clarissa Terzilli, anche per lei primato personale con la misura di 10,07 metri.

Chiudiamo, infine, con il sesto posto di Pascal Pilotti sui 60 metri con 7"47. L'atleta allenato dal tecnico Raffaella Preziuso ha fatto bene anche nella staffetta maschile, classificatasi in quinta posizione.