AVETE AVVISTATO UN CINGHIALE A TERAMO? CHIAMATE QUESTO NUMERO...ULTIMO CASO, IERI SERA, A VILLA MOSCA

Se si avvista uno o più cinghiali in città, ora c'è un numero di telefono cui segnalare. Lo ha stabilito il Comune di Teramo. Il numero da comporre è il seguente: 3407370451. Ossia il numero del vigile ecologico, Vincenzo Calvarese. E proprio ieri sera c'è stata una segnalazione, circolata tra gruppi whatsapp di residenti. Un cinghiale è stato visto transitare in zona Villa Mosca, dove già altri cinghiali erano stati avvistati qualche tempo fa. Lo rende noto l'ente, parlando di "consapevolezza della problematica determinata dall’eccessiva presenza di cinghiali nel territorio comunale" e riconoscendo "la sollecitazione crescente che perviene da cittadini". Da qui la decisione del Comune di "sollecitare l’Ufficio ambiente, per accentuare l’attività di monitoraggio su frazioni e quartieri, riferita appunto al controllo della popolazione degli ungulati. I sopralluoghi, già in corso, hanno la finalità di accertare in modo puntuale l’effettiva presenza degli

animali oltre a prendere atto del loro numero e di eventuali rifugi collocati a ridosso dei centri abitati. Tale mappatura consente di avere un quadro sempre più chiaro della situazione, in virtù del quale attivare le azioni conseguenziali di controllo e repressione". Cosa farà il Comune? "In tale ottica, qualora risultasse necessario, il Sindaco di Teramo potrebbe valutare, sentiti anche gli organi tecnici, di predisporre una Ordinanza finalizzata alla cattura di esemplari potenzialmente pericolosi che metterebbero a rischio l’incolumità delle persone e dei beni". L’assessore Martina Maranella - si legge nella nota - raccomanda di “Segnalare prontamente agli organi preposti, il rilevamento di tali animali; è, questo, un aspetto particolarmente importante non solo per la tutela ma anche per consentire una puntuale mappatura di presenze e spostamenti. Invito i cittadini, poi, a prestare particolare attenzione qualora si dovesse incrociare un esemplare o un branco di cinghiali, ed evitare contatti ravvicinati, soprattutto se si conduce un animale d’affezione. Infine, sottolineo che l’amministrazione, sia con l’Ufficio Ambiente sia in collaborazione con le altre istituzioni preposte a tale servizio, sta mettendo in campo ogni tipo di attività utile al contenimento del fenomeno e al relativo controllo”.