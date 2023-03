8 MARZO / ECCO A CHI VA QUEST'ANNO IL "PREMIO ANNA PEPE"

Ci sono anche l'assessore al Sociale del Comune di Teramo, Ilaria De Sanctis, e la dirigente scolastica nonchè consigliera comunale a Montorio, Eleonora Magno, tra le otto donne scelte da Teramo Nostra per l'edizione 2023 del Premio Anna Pepe che, come sempre, verrà fisicamente consegnato a luglio, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie. Di seguito la nota dell'associazione:

In occasione della Giornata internazionale della donna l’associazione culturale Teramo Nostra intende destinare il riconoscimento intitolato ad Anna Pepe, indimenticata anima dell’associazione teramana, ad otto donne che si sono distinte nella loro azione quotidiana. La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà a ridosso del prossimo 2 luglio 2023 nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie. La cerimonia si terrà a Teramo nel chiostro del Santuario di Maria SS.ma delle Grazie. Il riconoscimento sarà consegnato ad otto donne: Marzia Buzzanca, Carla Colombati, Imeria Centinaro, Ilaria De Sanctis, Mary Grilli, Eleonora Magno, Patrizia Paganico e Carla Tarquini.