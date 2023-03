VIA SANT'ANTONIO, PARTONO I LAVORI. DA LUNEDI' 13 MARZO VIA I TRE DEHORS

Via i dehors e via gli ambulanti del mercato settimanale, iniziano i lavori su via Sant'Antonio a Teramo. La data "x" è lunedì prossimo, 13 marzo, quando partirà il cantiere e si darà il via all'intervento di riqualificazione della traversa di Corso de Michetti affidato alla ditta Cioci srl per 105.244,33 euro. Preso atto che i lavori devono partire, dal 13 marzo fino a fine lavori (che non vengono specificati nell'ordinanza pubblicata dall'ente) il Comune ha necessità di liberare l'area oggetto del cantiere. Quindi, dovranno sparire i tre dehors delle attività commerciali e saranno spostati gli ambulanti del mercato settimanale del sabato mattina che hanno l'autorizzazione a sostare su via Sant'Antonio. Nell'ordinanza si legge: "Verrà comunque garantito, durante l’esecuzione dei lavori, l’accesso pedonale alle abitazioni e alle attività commerciali presenti in totale sicurezza"