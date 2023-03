TORTORETO CAMBIA E NASCE IL NUOVO IAT PER UN MIGLIORE SERVIZIO ALL'ACCOGLIENZA TURISTICA

Nella seduta consiliare del 7 Marzo 2023, con il voto favorevole della Maggioranza e del gruppo di minoranza Cambia Tortoreto, è stato approvato il progetto definitivo del nuovo ufficio IAT.

Si tratta di un’opera che rappresenta il cardine di una strategia politica finalizzata al potenziamento del servizio di accoglienza e di informazione turistica, quale elemento fondamentale dell’esperienza di vacanza.

La Maggioranza del Sindaco Domenico Piccioni, già nello scorso mandato, aveva potenziato il servizio mediante affidamento alla DMC Hadriatica, nonché attraverso la realizzazione di cartine a strappo e pieghevoli, di una apposita sezione del sito ViviTortoreto, di cartelli infoturistici con informazioni dedicate anche a persone con disabilità.

Il progetto del nuovo IAT va a razionalizzare il servizio, sostituendo l’attuale duplice collocazione con una sede unica, sita in area demaniale marittima, adibita a verde pubblico, adiacente al lato nord della rotonda di Via Trieste.

La struttura avrà una superficie di 33,75 metri quadrati, con lati di 4,5x7,5 metri ed una altezza di 3 metri: sarà dotata di front office, sportello di prima informazione, back office e servizi igienici.

Il quadro economico complessivo, interamente finanziato dall’imposta di soggiorno, è di 107.000,00€, di cui 71.838,05 di lavori e di 35.161,95 di IVA, imprevisti, oneri di progettazione.

Con la nuova struttura, l’Assessorato al Turismo mira a potenziare il servizio nella sostanza, razionalizzandone anche l’erogazione, e, nel contempo, ad offrire una immagine al passo con i flussi turistici tortoretani. La struttura, infatti, non solo è stata concepita con una attenzione all’estetica, nel rispetto dei vincoli paesaggistici, ma è stata curata anche nella filosofia costruttiva. La scelta dei materiali è ricaduta su quelli il più possibile naturali e l’immobile sarà così ecosostenibile e caratterizzato dal minor impatto ambientale possibile, anche dal punto di vista della struttura.

<<Con il nuovo ufficio IAT Tortoreto sarà dotata di una struttura pienamente rispondente alle esigenze dei suoi turisti, che anche quest’anno l’hanno riconfermata leader Abruzzese di presenze, ed alle sue ambizioni di crescita>> ha dichiarato l’Assessore Giorgio Ripani <<Questa opera contribuirà a migliorare ulteriormente l’esperienza della vacanza nel nostro Comune, grazie alle sue caratteristiche di funzionali ed estetiche>>.

L’Assessore Ripani, a conclusione del suo intervento in consiglio, ha ringraziato il Sindaco Piccioni ed il gruppo di maggioranza, per aver sposato da subito il progetto, gli uffici del Settore Turismo e del Settore Urbanistico, i tecnici progettisti ed i consiglieri di minoranza che hanno sostenuto una progettualità così importante per il comparto economico principale di Tortoreto.